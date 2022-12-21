Грудень, 21 в 19:15

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 грудня, прибув до Сполучених Штатів Америки в рамках офіційного візиту.

Про це повідомляє ряд американських ЗМІ, серед яких CBS та The Guardian.

Зазначається, що про прибуття Зеленського до США також пише американський журналіст Вейцзя Цзян.

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Тим часом іноземні ЗМІ публікують фотографії, на яких видно, що напередодні візита президента Зеленського у Вашингтон Пенсільванія-авеню прикрасили прапорами України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня вперше покинув країну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Польські ЗМІ зафільмували, що спочатку український президент потягом дістався до Перемишля у Польщі. Там він пересів на літак до Вашингтону.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомляє, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського у зв’язку з початком нової фази російсько-української війни.