Грудень, 21 в 11:05

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушив у США, де він збирається виступити перед Конгресом. Візит українського лідера до Вашингтона був обговорений між ним та президентом США Джо Байденом 11 грудня під час телефонної розмови.

Про це повідомив неназваний високопосадовець Білого дому на брифінгу.

Зазначено, що 14 грудня Київ отримав від адміністрації Байдена офіційне запрошення. У ньому повідомлялось, що візит може складатися з тривалої зустрічі з президентом США, зустрічі з ключовими членами команди національної безпеки та адміністрації Байдена, а також з можливості виступити перед пресою та взяти участь у спільному засіданні Конгресу.

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Українська сторона офіційно прийняла запрошення 16 грудня. Згодом візит було остаточно підтверджено 18 грудня.

Високопосадовець також розповів приблизну програму візиту президента України. Так, спочатку Байден прийме Зеленського у Білому домі для двосторонньої зустрічі. Там відбудеться пресконференція та можливість звернутися до представників громадськості. Потім буде виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу, який демонструє сильну двопартійну підтримку України.

На брифінгу також йшлося про те, що лідери України та США обговорюватимуть поглиблене стратегічне планування подальших дій на полі бою, можливості навчання українських військових, питання санкцій та експортного контролю, а також допомогу в економічному та енергетичному секторах.

Уточнюється, що Зеленський пробуде в США лише кілька годин, а потім повернеться до України.

– Ми з нетерпінням чекаємо на повернення президента Зеленського до Білого дому для його другого, але першого візиту з початку жорстокої війни Росії проти України. Це те, що ми давно хотіли зробити», – додав представник Білого дому.

Джерело: Білий дім