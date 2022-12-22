Байден до українців: ви продемонстрували свою сміливість перед імперіалістичними апетитами РФ

Грудень, 22 в 0:01

США будуть підтримувати Україну протягом усього шляху воєнного спротиву Російській Федерації.

Про це сказав американський лідер Джо Байден під час спільної пресконференції американського та українського президентів, яка проходить 21 грудня у Вашингтоні.

Президент США Джо Байден наголосив, що ціллю ударів росіян стають об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких дитячі садочки та школи.

Зараз дивляться

– 300 днів народ України показує Росії та всьому світу свою сталеву сутність і незламну впевненість в боротьбі за свою країну. Я кажу всьому народу України: ви продемонстрували свою сміливість і стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, яка вважала, що вона зможе вас завоювати, і їм це не вдалося, – сказав він.

Джо Байден додав, що США підтримуватимуть Україну, скільки б це не коштувало.

– Це набагато більше, ніж просто війна. Американський народ знає, що якщо ми не вистоїмо проти таких атак на сутність демократії та територіальної цілісності, то наслідки будуть набагато гіршими, – наголосив американський лідер.

Президент США нагадав, що Україна вже перемогла битву за Київ, Харків, Херсон.

– Україна на кожному етапі перемагала. І, пане Зеленський, ви чітко дали зрозуміти, що ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не хоче зупиняти війну, і Сполучені Штати хочуть запевнити світ, що хоробрий народ України і далі зможе продовжувати свою боротьбу за мир стільки, скільки це необхідно, – сказав він.

Джо Байден нагадав, що сьогодні США надали Україні транш нової допомоги на $1,85 млрд, які підуть на обладнання, постачання боєприпасів для артилерії, танків та серед яких буде ЗРК Patriot.

– Ми мусимо чітко сказати, що те, що робить РФ, коли навмисно б’є по цивільній інфраструктурі, коли Росія використовує зиму як зброю, для того, щоб позбавити людей їжі. Це найостанніший злочин, який здійснює Росія проти України, – наголосив Байден.

Очільник Білого дому додав, що всі українці мають знати, що американці протягом усього шляху будуть поруч і “світло переможе темряву”.