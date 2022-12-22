Грудень, 22 в 18:22

Зі Сполучених Штатів український президент везе на Південь України та Донбас “рішення, яких наші Сили оборони чекали”.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 22 грудня.

Він заявив, що сьогодні має до українців “дуже коротке звернення і в незвичних умовах”.

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– Повертаємося з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні й у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за допомогу, його міжнародне лідерство та за налаштованість на перемогу. Він окремо подякував Конгресу Сполучених Штатів.

– Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто боронить нашу державу! Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на Південь рішення, яких наші Сили оборони чекали, – сказав він.

Український лідер розповів, що дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

– Подякував йому, усім полякам, місту – нашому рятівнику – Жешуву за все, що вони роблять для України й нашого суспільного захисту, захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі, сам на сам обговорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розповів йому про почуте у Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року… Готуємося, зміцнюємо наші спільні сили, – сказав президент.

Окремо Володимир Зеленський відзначив професійне свято енергетиків.

– Свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні День працівників і працівниць енергетики. Я вітаю всіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу, – сказав він.

Президент наголосив, що на допомогу українським енергетикам також везе нові домовленості.