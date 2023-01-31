Січень, 31 в 12:41

Депутата Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ взяли під варту без права внесення застави за здачу позицій ЗСУ в місті.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, коли той вчергове намагався передати агресору закриті відомості.

Депутат від ОПЗЖ за 6 тис. грн здавав позиції ЗСУ в Сіверську – Офіс генпрокурора / 3 фотографии

Як встановили слідчі, депутата завербував представник російської воєнної розвідки під час “спілкування” в чаті одного з прокремлівських Telegram-каналів.

Зараз дивляться Місцевий депутат погодився співпрацювати з представником воєнізованого формування, що має причетність до Генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), ще в жовтні 2022 року. Через анонімні месенджери представник забороненої в Україні партії надсилав ворогу розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Передавав зловмисник і координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенерувальних підприємств. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість, щоб зафіксували наслідки та підготувати “звіт” для коригування повторних ударів. – За свою “роботу” на державу-агресора депутат від ОПЗЖ отримав близько 6 тис. грн “винагороди”, – повідомили в Офісі генпрокурора. Підозру депутату Сіверської міської ради оголосили за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Зловмисникові загрожує до15 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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