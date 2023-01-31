Депутат від ОПЗЖ за 6 тис. грн здавав позиції ЗСУ в Сіверську – Офіс генпрокурора
Депутата Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ взяли під варту без права внесення застави за здачу позицій ЗСУ в місті.
Співробітники СБУ затримали зловмисника, коли той вчергове намагався передати агресору закриті відомості.
Як встановили слідчі, депутата завербував представник російської воєнної розвідки під час “спілкування” в чаті одного з прокремлівських Telegram-каналів.
Місцевий депутат погодився співпрацювати з представником воєнізованого формування, що має причетність до Генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), ще в жовтні 2022 року.
Через анонімні месенджери представник забороненої в Україні партії надсилав ворогу розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.
Передавав зловмисник і координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенерувальних підприємств.
Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість, щоб зафіксували наслідки та підготувати “звіт” для коригування повторних ударів.
– За свою “роботу” на державу-агресора депутат від ОПЗЖ отримав близько 6 тис. грн “винагороди”, – повідомили в Офісі генпрокурора.
Підозру депутату Сіверської міської ради оголосили за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Зловмисникові загрожує до15 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 15 років із конфіскацією майна або без такої.