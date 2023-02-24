Лютий, 24 в 10:58

Президент Володимир Зеленський виступив з промовою на Софійській площі у річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

– Героям слава! Ми говоримо ці слова щоразу, відповідаючи на наше національне гасло. Лунає Слава Україні! І чуємо згадку про те, завдяки кому наша держава живе! Так відбувається століттями нашої боротьби за незалежність! Так шануємо покоління тих, хто міцно боровся, щоб у вільному Києві і повсюди у вільній Україні майорів наш синьо-жовтий прапор! І так шануємо те покоління, яке зараз бореться за Україну, шануємо та згадуємо кожного і кожну, хто став воїном для України, хто рятував українців! Пам’ятаємо усіх, хто віддав своє життя, усі моменти величної історії і пройденого народом шляху у цій шані, пам’яті та словах, якими ми відповідаємо і будуть відповідати мільйони, бо Україну збережено, волю збережено. Герої зберегли! – наголосив глава держави.

Зеленський звернувся до усіх українців зі словами подяки та гордості за те, що України попри все живе.

– Я звертаюся зараз до тебе, український солдате, рятівнику українців, помічнику держави! Сьогодні після року вирішальної війни за незалежність України і тут, на цьому величному місці, яке бачило Ярослава і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, я хочу сказати усім вам, хто б’ється за Україну, і хто живе Україною, я пишаюся вами! – сказав президент.

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Зеленський наголосив, що ця гордість ніколи не дозволить забути, скільки героїв віддали життя за Україну.