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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Авіаракети та снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Пентагон
Фото: Getty Images

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

– Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей дозвіл є 37 рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України, починаючи з серпня 2021 року, – йдеться у повідомленні.

Цей пакет включає в себе наступні засоби:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
  • ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;
  • боєприпаси для підриву загороджень;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Зазначається, що США продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

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Війна в Україні, Пентагон, США
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