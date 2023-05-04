Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

– Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей дозвіл є 37 рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України, починаючи з серпня 2021 року, – йдеться у повідомленні.

Цей пакет включає в себе наступні засоби:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;

боєприпаси для підриву загороджень;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Зазначається, що США продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

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