Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023

карта бойових дій на 28.04.2023

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Читайте також
Карта бойових дій на 04.06.2023 – ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уранці росіяни атакували Харківську область із вертольотів і танків – Синєгубов
Сили ППО втримали небо – ОВА про вибухи в Кіровоградській області
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
Мінус майже 210 тис. окупантів та 22 ворожі артсистеми: втрати РФ на 4 червня
Бої на фронті
Удари дронами, ракетами та артилерією: що відомо про вибухи в Дніпропетровській області
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Обстріл Підгородненської громади Дніпропетровської області 3 червня 2023
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь