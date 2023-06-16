Привласнили 1 млрд грн на форму ЗСУ: викрито ексзаступника міністра оборони та його підлеглого

СБУ зібрала доказову базу, яка викриває корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що посадовці причетні до розкрадання бюджетних коштів на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму у понад 1 млрд грн.

За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

– Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. Водночас більш ніж 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки. Товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Ба більше, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також встановлено, що організатори “схеми” провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для військовослужбовців ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями КК України:

ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) – передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі,

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) – до 5 років в’язниці.

Наразі обидва зловмисники вже перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах.

Джерело : СБУ

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