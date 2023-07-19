ЄС планує створити фонд на €20 млрд для багаторічної підтримки ЗСУ – Politico

Євросоюз має плани щодо створення спеціального фонду для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років в обсязі до €20 млрд.

Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів, обізнаних із планом ЄС.

Пропозиція європейських політиків не передбачає прямої оплати Євросоюзом озброєнь України. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання і передачу в дар таких предметів, як боєприпаси, ракети і танки. Він також допоможе оплатити навчання українських солдатів.

Такий підхід був прийнятий ЄС незабаром після вторгнення Росії в Україну. Однак нова пропозиція, підготовлена дипломатичною службою ЄС, фактично форсує цю стратегію.

Видання зазначає, що ця пропозиція вимагатиме від Євросоюзу значних витрат, потенційно збільшивши майже вп’ятеро суму в €4 млрд, яку Союз виділив на аналогічні заходи за останній рік з гаком.

Крім того, це означало б зміну ідеології ЄС, який сам себе називає проектом миру, зазначає Politico. До вторгнення Росії в Україну концепція субсидування ЄС поставок зброї в зону бойових дій була б немислима. Тепер же вона перебуває на порозі того, щоб закріпитися на довгі роки.

Усе це відбуватиметься через уже наявний фонд, що отримав назву Європейський фонд миру, зазначає видання.

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС минулого місяця.

– Ви повинні зробити Україну здатною до оборони. Тому Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом, – сказав він.

Пропозиція про створення спеціального військового фонду є частиною ширших зусиль ЄС, спрямованих на демонстрацію своєї довгострокової прихильності Україні. Дипломатичне крило ЄС, Європейська служба зовнішніх дій, також розробило план, про який уперше повідомило агентство Politico, що пропонує низку зобов’язань у сфері безпеки, які ЄС може взяти на себе щодо України в найближчі роки.

Він також доповнює пропозицію ЄС про виділення €50 млрд на невійськову допомогу Україні в період з 2024 по 2027 рік.

Нову пропозицію щодо військового фінансування було надіслано країнам ЄС у понеділок для розгляду, а міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть її в четвер на зустрічі в Брюсселі. За словами двох дипломатів, мета полягає в тому, щоб прийняти цю пропозицію до осені.

Досі ЄС неодноразово стикався з труднощами під час спроби затвердити додаткові асигнування до фонду озброєнь для України: політичні чвари призводили до затримок, а Угорщина, яка досі має тісні зв’язки з Росією, створювала перешкоди.

Виділення до €20 млрд на ці цілі дасть змогу лідерам ЄС дати зрозуміти Москві, що вони готові зробити все необхідне для допомоги Україні. Розподілений на чотири роки, фонд дасть змогу ЄС щорічно брати з резервного фонду €5 млрд. Однак ці цифри будуть являти собою стелю і не є гарантією того, що всі кошти будуть витрачені.

– Наш рівень підтримки України у військовій сфері зараз настільки високий, що гроші, виділені на Європейський фонд миру для України, скоро будуть вичерпані, – заявив один із високопоставлених чиновників ЄС, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити планування.

На думку чиновника, ЄС необхідно зробити свою військову підтримку України “передбачуваною в довгостроковій перспективі”. Тому, очевидно, йдеться про більш значні суми”.

Джерело : Politico

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