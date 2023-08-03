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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон має план евакуації жителів, якщо у місті не зможуть дати опалення – Прокудін

Херсонська область

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) має план евакуації населення Херсону на випадок, якщо у місті не зможуть взимку запустити опалення.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, до нового опалювального сезону херсонські комунальники почали готуватися ще минулого місяця. Їм доводиться знову і знову ремонтувати мережі під обстрілами.

План евакуації відпрацьовувався ще під час підриву окупантами Каховської ГЕС і затоплення Херсону.

Олександр Прокудін зазначив, що з понеділка росіяни почали частіше обстрілювати місто, гатять куди-небудь. Часто прилітає в центр.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Опалення, Херсон
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