Для продовження деокупації: Зеленський у Пентагоні наголосив на необхідності своєчасних поставок зброї

Президент Володимир Зеленський після зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив про подальше пришвидшення розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

Про це 21 вересня глава держави заявив у своїх соцмережах.

В Офісі президента вказують, що основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії.

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– Ця підтримка – вирішальна. Сполучені Штати – наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні, – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, крім того, президент наголосив на важливості посилення української ППО.

Президент України у розмові з главою Пентагону наголосив на необхідності своєчасного постачання необхідних озброєнь і боєприпасів з боку партнерів для продовження деокупації українських територій.

Зокрема, він подякував американській стороні за лідерство в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яка об’єднала понад 50 держав.

– Розглянули питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка. Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції, – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.

На фото та відео з зустрічі можна побачити, що окрім зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, Зеленський зустрівся з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, який найближчим часом піде у відставку.

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