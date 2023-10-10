Частині переселенців скасували виплати: що змінилося для ВПО у вересні
З 1 вересня 2023 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестали отримувати гроші від держави.
Зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО передбачені урядовою постановою №709, що набула чинності 15 липня.
Так, з 1 вересня 2023 року право на виплати втратили ті внутрішні переселенці, хто після ухвалення постанови:
- придбав новий транспортний засіб, якому менше ніж 5 років (окрім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);
- придбав на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);
- має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. грн;
- придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);
- має у власності житло, розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).
Якщо за результатами перевірки ухвалять рішення про припинення виплат, ВПО про це повідомлять.
У разі незгоди, громадянин може оскаржити таке рішення органу соцзахисту та надати підтверджувальні документи, і продовжувати отримувати виплати.
Решті внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжать виплати. Допомогу отримуватимуть всі ВПО, які проживають в Україні, у розмірах:
- 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 тис. грн – для інших осіб.
Винятком є громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; фактично повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання у місцях позбавлення волі; були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.
На виплати від держави можуть претендувати українці:
- які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (перелік затверджує Мінреінтеграції);
- у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок війни.
Допомога також призначається дитині, яка народилася у ВПО після переміщення.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко