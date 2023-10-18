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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Єврокомісія виділила €50 млн на підтримку енергетичної інфраструктури України

Енергетика
Фото: Depositphotos

Європейська комісія вже виділила понад €50 млн Фонду енергетичної підтримки України, створеному для підтримки української енергетичної системи в умовах атак Росії на критично важливу інфраструктуру.

Про це 17 жовтня заявила єврокомісар Кадрі Сімсон за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань енергетики.

– Комісія вже виділила понад €50 млн у Фонд енергетичної підтримки України, і я закликала держави-члени також продовжувати свої пожертви. Ми зробимо все можливе для того, щоб і цієї зими наслідки будь-яких російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України були зведені до мінімуму, – заявила вона.

Кадрі Сімсон також заявила, що Фінляндія та Естонія також поінформували Єврокомісію про наслідки нещодавнього інциденту на Балтійському трубопроводі.

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– Ми обговорили, як краще забезпечити захист критичної енергетичної інфраструктури. Ми чекатимемо закінчення розслідування, яке триває, щоб робити висновки. Але сьогодні я звернула увагу міністрів на таке: Якщо газова безпека регіону не постраждала, то це тому, що ми виконали свою домашню роботу після спроби Росії використати енергетичну зброю, – нагадала представниця Єврокомісії.

Вона також розповіла про розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком, де з боку Єврокомісії було ще раз озвучено “непохитну підтримку України з боку Комісії напередодні ще однієї дуже важкої для українців зими”.

Нагадаємо, Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створили Фонд енергетичної підтримки України, що було спричинено регулярними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України впродовж зимового сезону 2022-2023.

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Єврокомісія, ЄС, Герман Галущенко, Енергетика
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