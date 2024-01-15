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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський прибув до Швейцарії: програма візиту

Зеленський у Швейцарії
Фото: ОП
Зеленський у Швейцарії
Фото: ОП
Зеленський у Швейцарії
Фото: ОП
Зеленський у Швейцарії
Фото: ОП
Зеленський у Швейцарії
Зеленський у Швейцарії
Зеленський у Швейцарії
Зеленський у Швейцарії

Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Швейцарії з робочим візитом, та розповів, у яких заходах візьме участь і з ким плануються зустрічі.

Глава держави зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Давоському форумі.

– У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд. Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення, – наголосив глава держави.

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Президент також говоритиме з партнерами про повернення викрадених дітей, санкції проти РФ і пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансову підтримку та відбудову України.

У Давосі Зеленський проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів.

В аеропорту Зеленського зустрічав глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

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Виступ Зеленського в Давосі

15 січня відкрився Всесвітній економічний форум у Давосі, який триватиме до 19 січня.

Виступ президента України Володимира Зеленського зі спецзверненням планується 16 січня.

Він також виступатиме в межах дискусійної панелі Досягнення безпеки та співпраці у фрагментованому світі.

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Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський, Всесвітній економічний форум, Давос, Україна-Швейцарія, Формула миру, Форум у Давосі, Швейцарія
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