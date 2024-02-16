Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт на околиці Авдіївки – генерал Тарнавський
Командування ОСУВ Таврія заявило про відхід з позицій на південно-східний околиці Авдіївки.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
– Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ ухвалило рішення відійти з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога, – зазначив він.
Відхід з позиції Зеніт на околиці Авдіївки
Як зауважив Тарнавський, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.
– Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції, – додав він.
Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається їх планове посилення.
Карта України Авдіївка
Нагадаємо, що вночі 16 лютого Тарнавський повідомив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.