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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія стягнула до Часового Яру 25 тис. окупантів – ОК Хортиця

війна військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Біля Часового Яру, що на Донеччині російська армія зосередила близько 25 тис. особового складу. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник оперативного командування Хортиця Назар Волошин. 

За даними ГУР, на цьому напрямку ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати й на різних напрямках це відбувається по-різному.

Зараз дивляться

– Наприклад, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший. Тобто ворог на різних лініях зосереджує різну кількість свого особового складу, – сказав Волошин. 

Ситуація біля Часового Яру

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ексклюзивному інтервʼю Фактам ICTV розповів, що через прорив окупантами першої лінії оборони ЗСУ вони змогли створити для себе важливий плацдарм площею 25 кв. км, на Донеччині.

Бої за Часів Яр на Донеччині нині є вирішальними, адже від ситуації залежатиме, чи просунуться окупанти до інших великих міст.

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Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, Часів Яр
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