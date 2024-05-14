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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні створять орган, який займатиметься публічними інвестиціями

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

В Україні створять Стратегічну інвестиційну раду – дорадчий орган при уряді, який займатиметься публічними інвестиціями.

Публічні інвестиції України

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, так уряд впорядковує сферу публічних інвестицій.

Завдання Стратегічної інвестиційної ради полягатиме в тому, щоб сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.

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За словами прем’єр-міністра України, важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава, а також на які результати розраховує.

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Інвестиції, Гроші, Денис Шмигаль, уряд
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