Юлія Захарченко, редакторка стрічки
В Україні створять орган, який займатиметься публічними інвестиціями
В Україні створять Стратегічну інвестиційну раду – дорадчий орган при уряді, який займатиметься публічними інвестиціями.
Публічні інвестиції України
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, так уряд впорядковує сферу публічних інвестицій.
Завдання Стратегічної інвестиційної ради полягатиме в тому, щоб сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.
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За словами прем’єр-міністра України, важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава, а також на які результати розраховує.
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