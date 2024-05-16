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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 16 травня 2024 – ситуація на фронті

війна гаубиця
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2024

Ситуація в Україні на 16 травня 2024

Втрати РФ у війні на 16 травня 2024

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Втрати ворога, Карта
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