Карта бойових дій на 16 травня 2024 – ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2024

Ситуація в Україні на 16 травня 2024

Втрати РФ у війні на 16 травня 2024

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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