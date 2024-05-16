Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 16 травня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2024
Ситуація в Україні на 16 травня 2024
Втрати РФ у війні на 16 травня 2024
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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