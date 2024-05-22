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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Рада пропонує вдосконалити навчальний предмет Захист України: що він передбачає

система початкової загальновійськової підготовки

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт № 11092 щодо вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 297 парламентарів.

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Що пропонує законопроєкт

За словами нардепа, початкова загальновійськова підготовка реалізується у старших класах шкіл, в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти.

У навчальних закладах будуть викладати предмет Захист України та проводити військово-патріотичне виховання.

Початкова загальновійськова підготовка має на меті формування первинних загальновійськових знань і умінь. У літній час проводиться військово-патріотична підготовка в ігровій формі у літніх таборах.

Хто затверджує програму Захист України

Програму предмета Захист України має розробити та затвердити центральний орган виконавчої влади у сферах освіти і науки за погодженням з Міноборони.

У пояснювальній записці законодавці наголошують, що метою законопроєкту є сприяння розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки до національного спротиву.

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Верховна Рада, Мобілізація, Призов
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