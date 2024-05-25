Надання винищувачів F-16 та 7 систем Patriot: Зеленський про очікування від саміту НАТО
Відправка в Україну семи ЗРК Patriot та ухвалення США рішення щодо надання винищувачів F-16 буде практичним підсумком саміту НАТО, який пройде у липні.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю The New York Times.
– Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Як ви вважаєте, для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію всього світу, чи це дуже багато, – заявив він.
Надання Україні винищувачів F-16
Крім того, на думку голови держави, практичним результатом саміту НАТО буде рішення США про надання Україні винищувачів F-16. Без них, зауважив президент, флоту зі 130 літаків в України не буде.
– А це значить, що немає сенсу про це більше говорити. Тому що не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом, – наголосив він.
Нагадаємо, що раніше президент Зеленський називав кількість систем Patriot для повного закриття неба над Україною від ворожих атак. Це 25 установок.