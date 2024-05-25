Надання винищувачів F-16 та 7 систем Patriot: Зеленський про очікування від саміту НАТО

Відправка в Україну семи ЗРК Patriot та ухвалення США рішення щодо надання винищувачів F-16 буде практичним підсумком саміту НАТО, який пройде у липні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю The New York Times.

– Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Як ви вважаєте, для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію всього світу, чи це дуже багато, – заявив він.

Надання Україні винищувачів F-16

Крім того, на думку голови держави, практичним результатом саміту НАТО буде рішення США про надання Україні винищувачів F-16. Без них, зауважив президент, флоту зі 130 літаків в України не буде.

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– А це значить, що немає сенсу про це більше говорити. Тому що не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом, – наголосив він.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський називав кількість систем Patriot для повного закриття неба над Україною від ворожих атак. Це 25 установок.

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