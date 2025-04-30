Вступ України в ЄС: завершено скринінг щодо підприємництва і промислової політики

Україна в рамках підготовки вступу в Євросоюз пройшла аналіз законодавства (скринінг) за розділом Підприємництво та промислова політика.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Україна завершила скринінг за розділом Підприємництво та промислова політика

Зазначається, що перевірка відповідності українського законодавства європейському відбувалася протягом 28-29 квітня у Брюсселі, тоді як процес підготовки до скринінгу тривав кілька місяців.

Зараз дивляться

Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:

Розвиток промислової політики – модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва;

Підтримка малого і середнього бізнесу – участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування;

Розвиток легкої промисловості – підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки;

Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу – гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку;

Дерегуляція і цифровізація – спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу;

Розвиток соціальної економіки – підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад;

Відновлення сталеливарної промисловості – презентація планів з відбудови виробничих потужностей і інтеграції в європейські ланцюги постачання.

– Ми представили практичні інструменти підтримки бізнесу і розвитку промисловості: програму Доступні кредити 5-7-9%, гранти для створення і розвитку переробних підприємств, рішення для модернізації виробництва та запровадження Smart Specialisation у регіонах. Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС, – зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В Європейській комісії своєю чергою відзначили високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).

– Позитивний результат скринінгу – важливий крок у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу. Ми продовжимо роботу над адаптацією законодавства до права ЄС, впровадженням європейських підходів у сфері підтримки бізнесу і промисловості та реалізацією пріоритетних реформ, – додав Андрій Телюпа.

Нагадаємо, минулого тижня було завершено аналіз законодавства вже половини кластерів, які необхідні в рамках переговорів про вступ України до ЄС.

Джерело : Мінекономіки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.