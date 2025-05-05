Чи буде підвищення зарплат військовим у 2025 році
Розмір грошового забезпечення військових в Україні залежить від низки факторів, зокрема звання, роду військ, близькості до передової та інших.
Факти ICTV дізнавалися, чи очікується підвищення зарплат військовим у 2025 році.
Підвищення зарплат військовим: останні новини
Суттєвих змін у виплатах чи можливому підвищенні зарплат військовим у 2025 році не очікується.
Таке грошове забезпечення регулюється законом Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей.
Виплати складаються з двох частин, серед яких – стандартний оклад і надбавки. Оклад залежить від звання і роду військ, до якого належить військовослужбовець. Мінімальний рівень стартує від 20 тис. грн і таким залишиться найближчим часом.
Також є доплата у розмірі 30 тис. грн для солдатів, які виконують завдання поза територіями ведення бойових дій.
Додаткові виплати у розмірі 50 тис. грн отримують військовослужбовці, які займаються управлінням в армії.
Водночас доплату в розмірі 100 тис. передбачено для військових, які беруть безпосередню участь у боях.
Крім того, воїни можуть отримати премію до заплати за ураження техніки російських окупантів. Суми таких виплат залежать від того, як саме об’єкт противника вдалося знищити.
Загалом сумарна зарплата військових у 2025 році з окладом і надбавками може становити від 20 до 200 тис. грн.
Раніше Факти ICTV писали, коли приходить грошове забезпечення військовим цьогоріч.