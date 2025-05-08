ЄС виділить €1 млрд на оборонну промисловість України – Каллас

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час візиту до Києва 9 травня оголосять про надання Україні €1 млрд на виробництво зброї.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас під час спілкування з журналістами у Варшаві.

Каллас анонсувала військову допомогу перед візитом до України

– Завтра ми їдемо до України та збираємося виділити €1 млрд для оборонної промисловості України, – сказала Каллас.

За її словами, зараз Росія не демонструє жодних ознак прагнення до миру, тому необхідно посилювати тиск на Москву.

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Вона зазначила, що Європейський Союз працює над розробленням 17 пакету санкцій проти Росії, який планують ухвалити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Каллас нагадала, що Євросоюз нещодавно опублікував дорожню карту, щоб повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року.

– Частково це стосується того, як ми будемо поводитися з тіньовим флотом. Це також частково те, звідки надходить фінансування цієї війни, – стверджує віцепрезидентка Єврокомісії.

Кая Каллас звернула увагу на важливість надійних гарантій безпеки для забезпечення сталого миру, а також важливість повернення військовополонених, депортованих дітей та затриманих цивільних осіб.

На її думку, санкції ЄС повинні залишатися чинними доти, поки Росія не відшкодує завдану шкоду. Вона повторила заяву, що не може бути жодних переговорів щодо України без неї та щодо європейської безпеки без ЄС.

Джерело: NewsBreak

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