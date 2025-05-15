Перевернули ситуацію в Чорному морі на користь України: ГУР презентувало морські дрони Magura
Команда ГУР вперше презентувала новітні морські дрони Magura, здатні нищити ворожі кораблі та літаки.
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
Презентація відбулась 14 травня 2025 року у Києві.
На ній начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби представив серію ударних морських дронів Magura:
- знамениту “кілерку” кораблів Чорноморського флоту Росії Magura V5;
- мультифункціональну платформу Magura V6P;
- дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
- модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.
Морські дрони Magura: характеристики
Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.
Упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura майстри воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили, зокрема ― два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі ЧФ РФ Сергій Котов, Івановєц, Цезарь Куніков та інші судна.
Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.
– Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили Чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням. А 31 грудня 2024 року, я вважаю, стався переломний момент в історії флоту ― було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, як ви знаєте, ми знищили два літаки, ― повідомив командир Group 13 із позивним Тринадцятий.
До речі, раніше командувач ВМС Олексій Неїжпапа розповів про те, як Україна здобула перевагу на морі.
Фото: ГУР