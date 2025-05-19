У Чорнобильській зоні хочуть розмістити малі модульні реактори: що відомо

У Чорнобильській зоні відчуження можуть виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів (ММР).

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

У Чорнобильській зоні планують розмістити ММР

Іщенко заявив про готовність виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК Енергоатом.

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— Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні, – сказав він.

За попередніми оцінками НАЕК Енергоатом та НЕК Укренерго, було визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення малих модульних реакторів на території України.

Розвиток ММР в Україні розглядають як важливий елемент повоєнного відновлення країни, що, як очікується, сприятиме енергетичній безпеці та зменшенню шкідливих викидів в атмосферу.

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