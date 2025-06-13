Корупційна схема в Мінрегіоні: викрито колишніх держсекретаря і радника міністра

В Україні викрито корупційну оборудку в будівельній сфері, яка могла призвести до понад 1 млрд грн збитків державі. До неї причетні колишній держсекретар Міністерства розвитку громад та територій України та інші топпосадовці.

Корупція в Мінрегіоні – що відомо про оборудку

Як повідомили САП і НАБУ, повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі:

колишньому державному секретарю Міністерства розвитку громад та територій, чинному члену правління НАК Нафтогаз України;

ексраднику міністра;

колишній директорці держпідприємства;

службовій особі будівельної компанії;

забудовнику та його довіреній особі (організаторам схеми).

За інформацією САП, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

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Він звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передавання землі підконтрольному держпідприємству. Згодом воно нелегальним способом уклало з потрібною будівельною компанією інвестиційні договори.

– За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, щоб звести цю кількість до мінімуму, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн, – йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Проте цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням.

Як забудовник “винагородив” топпосадовців за реалізацію схеми

За успішну реалізацію оборудки забудовник “винагородив” топпосадовців Мінрегіону та визначених ними осіб значною знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

Як зазначили у САП, з нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн за мінімальної ринкової вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м.

Загальний розмір наданої неправомірної вигоди становив 16,8 млн грн.

На більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт за клопотанням.

Дії підозрюваних кваліфіковано:

державного секретаря – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України;

директорки держпідприємства – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

радника міністра – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

забудовника та його довіреної особи – за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України.

У САП зазначили, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є підозрюваними в іншій справі щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

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