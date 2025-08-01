Чи буде підвищення зарплат військовим у 2025 році

Розмір грошового забезпечення військових в Україні залежить від низки факторів, зокрема звання, роду військ, близькості до передової та інших.

Факти ICTV дізнавалися, чи очікується підвищення зарплат військовим у 2025 році.

Підвищення зарплат військовим: останні новини

Наразі грошове забезпечення регулюється законом Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей.

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Виплати складаються з двох частин, серед яких – стандартний оклад і надбавки. Оклад залежить від звання і роду військ, до якого належить військовослужбовець. Мінімальний рівень стартує від 20 тис. грн і таким залишиться найближчим часом.

Також є доплата у розмірі 30 тис. грн для солдатів, які виконують завдання поза територіями ведення бойових дій.

Додаткові виплати у розмірі 50 тис. грн отримують військовослужбовці, які займаються управлінням в армії.

Водночас доплату в розмірі 100 тис. передбачено для військових, які беруть безпосередню участь у боях.

Крім того, воїни можуть отримати премію до заплати за ураження техніки російських окупантів. Суми таких виплат залежать від того, як саме об’єкт противника вдалося знищити.

Загалом сумарна зарплата військових у 2025 році з окладом і надбавками може становити від 20 до 200 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали, коли приходить грошове забезпечення військовим цьогоріч.

Коли очікувати підвищення зарплат військови

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про плани звернутися до європейських партнерів із проханням підтримати фінансування підвищення зарплат українським військовим. Такий крок, за його словами, необхідний для подолання нестачі новобранців і збереження обороноздатності держави в умовах триваючої російської агресії.

В Україні обговорюють можливість суттєвого підвищення зарплат для військовослужбовців, які проходять службу в тилу. Як повідомив народний депутат від партії Слуга народу Руслан Горбенко в ефірі програми Вечір.LIVE, поточний рівень грошового забезпечення у Збройних Силах України не відповідає принципам справедливості, і Президент уже ініціював перегляд цього питання.

Сьогодні військові в тилу отримують приблизно 20 тисяч гривень на місяць. У той час як ті, хто виконує бойові завдання на передовій, мають змогу заробляти від 100 до 200 тисяч гривень, залежно від ризику та складності місії. Окремі надбавки передбачені для операторів дронів, адже за 30 діб безпосередньої роботи на передовій вони отримують додатково 100 тисяч гривень.

За словами Горбенка, самі військові звертаються із запитом на суттєве збільшення мінімальних виплат для тилових підрозділів. Зокрема, планується, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу може зрости до 50 тисяч гривень, для сержантів до 70 тисяч, а для молодших офіцерів до 75–80 тисяч гривень.

Депутат наголосив, що встановлення гідного рівня оплати для військових є важливим кроком на шляху до досягнення стандартів НАТО.

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