Лідер аграрного ринку та галузі суднобудування України компанія НІБУЛОН вкотре продемонструвала технологічність, інноваційність та ефективність.

20 вересня компанія ввела в експлуатацію найдовше спеціалізоване кранове судно класу річка-море під прапором України, побудоване за останні 25 років незалежності України – 140-метровий NIBULON MAX.

Подія відбувалася в рамках міжнародного форуму TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019, який НІБУЛОН спільно з компанією МедіаКомпас організував на власному суднобудівно-судноремонтному заводі в Миколаєві.

NIBULON Maх дозволить підвищити річні обсяги перевалки вантажів флотом на 2-3 млн тонн на рік і збільшити обсяги перевалки вантажів безпосередньо флотом компанії до 5 млн тонн на рік.

– Будівництво судна такого класу – це абсолютно новий високий рівень суднобудівних потужностей компанії НІБУЛОН. Для цього на заводі був модернізований стапельний майданчик і спуско-підйомний пристрій, що призвело до збільшення кількості стапельних і спускових доріжок. Компанією проведена масштабна реконструкція суднобудівного підприємства, після завершення якої воно повинно стати найсучаснішим в Україні і, без сумніву, одним з кращих в Європі, – наголошується в релізі НІБУЛОНа.

Однак компанія демонструє і без того рекордні результати діяльності. За 2018-19 маркетинговий рік тут перевезли річкою понад 3,5 млн т зернових, що навіть вище очікуваного плану і на 40% більше, ніж у попередньому році. І, таким чином, зменшили навантаження на автодороги на понад 145 тис. вантажівок.

До кінця цього року, за даними компанії, її флот досягне 80 одиниць, більша його частина була проведена за проектами компанії на власних потужностях. Тільки в цей день в компанії також заклали ще два судна – бортовий буксир штовхач-кантувач проекту Т410 і несамохідне судно-майданчик проекту B1500, які працюватимуть на новому проекті компанії з перевезення будівельних вантажів Південном Бугом.

За словами генерального директора НІБУЛОНа, Героя України Олексія Вадатурського, компанія вже інвестувала в економіку країни понад $2,1 млрд, з яких близько $600 млн – безпосередньо в будівництво флоту.

– Ми сьогодні на ділі показали, що Миколаїв – це потужна область і наша компанія робить все, щоб Україна була не країною у моря, а Україна – морська країна, – зазначив він.

Вадатурський також додав, що одне створене робоче місце в суднобудуванні дає 10 нових робочих місць в суміжних галузях. Таким чином компанія за роки роботи в цьому напряму створила не менше 10 тис. робочих місць в металургії, будівництві, сфері послуг.

Цей проект був би неможливий без допомоги міжнародних фінансових партнерів компанії – Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Міжнародної фінансової корпорації, які мають партнерські відносини з компанією протягом всього шляху.

НІБУЛОН – це дуже хороший партнер для міжнародних банкірів. Вони створили 7 тис. робочих місць, це дуже потужний роботодавець.

– НІБУЛОН також дуже важливий платник податків в цій країні. Це і дає можливість для розвитку, для збагачення економіки регіону в різних сферах. НІБУЛОН – це надзвичайна компанія. Якщо ви інвестуєте сотні мільйонів доларів, то це означає, що ви вірите в регіон і в свою країну, – зазначив глава представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік Де Загон.

Символічно, що в день спуску на воду рекордного за розмірами судна NIBULON MAX почесну роль хрещеної мами судна відвели старшому банкіру департаменту агробізнесу ЄБРР в Україні Лесі Кузьменко.

– Ми дуже горді, що НІБУЛОН є нашим клієнтом в Україні, це гордість для країни. Ми хочемо побажати Україні побільше таких компаній. І ми з задоволенням будемо підтримувати вас у подальшому розвитку. Будемо надійним фінансовим партнером, – зазначила вона під час урочистостей.

Представник Міжнародної фінансової корпорації в Україні Артем Зубков зазначив, що компанія НІБУЛОН – надійний партнер міжнародних фінансових інститутів, а будівництво такого унікального судна – найпотужніший імпульс розвитку інфраструктурної галузі України.

Він теж висловив надію на те, що співпраця НІБУЛОНа і Міжнародної фінансової корпорації продовжиться.

У святкових заходах взяли участь голови Миколаївської та Херсонської обласних держадміністрацій.

– Кожен тут має відношення до такого важливого дня, коли ми не на словах, а на ділі бачимо реальний результат. Хочу подякувати керівнику, власнику, Герою України. Це для мене дуже важливий момент, коли можна від всіх нас подякувати йому за всі ті добрі справи. Це колосальна подія. А найголовніше – це повага за те, що в Україні почало народжуватися те, що давно в нашій країні зупинилося. І за це вам велике спасибі, – зазначив глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник.

У свою чергу глава Херсонської ОДА зазначив, що в який би регіон не прийшла ця компанія, вона стає драйвером трансформації.

– Компанія змушує владу працювати, вона змушує бізнес працювати краще, вона змушує державні органи працювати для задоволення потреб бізнесу, інвесторів, а в кінцевому результаті – на потреби людей, – заявив Юрій Гусєв.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич відзначив, що потрібно брати приклад з Вадатурського.

– Хтось каже, що це неможливо, а Олексій Опанасович Вадатурський разом зі своєю командою просто бере і робить. Він нічого не доводить, він просто робить свою справу. Думаю, якщо кожен в нашій державі буде робити саме так, наша держава приречена на успіх, – каже Сенкевич.

А з рук глави Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко Олексій Вадатурський отримав найвищу нагороду-визнання регіону – орден За заслуги перед Миколаївщиною І ступеня.

Представники посольств фінансових партнерів компанії теж гідно оцінили внесок компанії в розвиток економіки країни.

Так, глава економічного відділу Посольства Нідерландів в Україні Ріні Бус зазначила, що була на НІБУЛОНі два роки тому, на першій Міжнародній виставці Суднобудування, та водний транспорт і з того часу все кардинально змінилося.

На її думку, таких компаній як НІБУЛОН в Україні має бути більше, тоді і економіка зростатиме, і водний транспорт розвиватиметься.

– Дніпро вимагає розвитку, щоб ця річка більше використовувалася як транспортна артерія. І нехай за НІБУЛОНом піде багато інших компаній. Я бажаю, щоб ініціативи НІБУЛОНа принесли мир і стабільність вашій країні, – сказала Ріні Бус.

Аташе з торгово-економічних питань Посольства Іспанії Хайме Рамон Фернандес Санчес заявив, що компанія НІБУЛОН вносить дуже великий внесок в розвиток транспортної структури України.

– Пишаюся тим, що й іспанські компанії сприяли тому, щоб НІБУЛОН став лідером в цій сфері. Крім того, Іспанія є надійним партнером України щодо співпраці з експорту зерна, – зазначає він.

В рамках форуму в Миколаєві на майданчику НІБУЛОНа була організована і масштабна виставка, присвячена суднобудуванню і судноплавству в Україні.

В ній взяли участь понад 100 компаній, які виробляють судна і комплектуючі, надають різні послуги судноплавним і суднобудівним компаніям. Більшість з них – підрядники та партнери НІБУЛОНа як найбільшого виробника вантажного флоту в країні.

Але нйзахоплюючою подією для городян і гостей свята стало грандіозне водне шоу за участю всієї лінійки нібулонівського флоту. Під час цього унікального дійства на воді глядачі змогли оцінити масштаби флоту НІБУЛОНа і відкрити його можливості для себе по-новому.

– Я б хотів сказати при всіх, що у нас Миколаїв – місто суднобудівників, а не бандитське місто. Я пишаюся тим, що ми працюємо в цьому місті. Давайте все робити так, щоб у місті були тільки позитивні події. І коли буде працювати економіка, будуть тільки позитивні перетворення в країні, – впевнений Олексій Вадатурський.

Нагадаємо, у Запоріжжі Нібулон запустив свій 27-й річковий термінал.