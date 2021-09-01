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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Податкова амністія: Мінфін опублікував інструкцію з добровільного декларування

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Міністерство фінансів України опублікувало інструкцію з проведення одноразового добровільного декларування (податкової амністії).

Процедура проходитиме протягом року – з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022. Податкова амністія передбачає одноразове добровільне декларування фізичною особою активів, розміщених на території України чи за кордоном, з яких на момент отримання податки були сплачені не в повному обсязі або взагалі не сплачені.

Податкова амністія 2021: хто може подати декларацію

Подавати декларацію можуть фізичні особи-громадяни України, зокрема самозайняті особи, а також іноземці, які на момент отримання активів мали громадянство України і які були чи є платниками податків.

Заборонено подавати декларацію:

  • неповнолітнім і недієздатним особам;
  • особам, проти яких Україна запровадила санкції;
  • тим, хто з 2005 року повинен був проходити процедуру декларування, відповідно до законодавства з запобігання корупції.

Об’єкти добровільної декларації:

  • Нерухоме майно – земля, житлові та нежитлові будинки;
  • Рухоме майно – транспортні засоби, ювелірні прикраси, об’єкти мистецтва, дорогоцінні метали тощо.
  • Валютні цінності – банківські метали, які не розміщені на рахунках, гроші у гривні чи інших іноземних валютах, крім готівки, а також права грошової допомоги.
  • Інші активи: паї, корпоративні та майнові права, цінні папери чи фінансові інструменти, права на отримання дивідендів тощо.

Податкова амністія 2021: Мінфін опублікував інструкцію з добровільного декларування

Не потрібно декларувати таке майно:

  • квартира до 120 кв. м;
  • будинок до 240 кв. м;
  • нерухомість комерційного призначення до 60 кв. м;
  • земельні ділянки у межах норми безоплатної передачі;
  • один особистий транспортний засіб;
  • активи, загальна вартість яких не перевищує 400 тис. грн.

Податкова амністія 2021: Мінфін опублікував інструкцію з добровільного декларування

Також не підлягають декларуванню активи, стосовно яких триває досудове розслідування чи відкрито провадження. А також активи, які людина отримала внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не можна декларувати матеріальні цінності, розміщені на території країни-агресора.

Податкова амністія 2021: Мінфін опублікував інструкцію з добровільного декларування

Податкова амністія 2021: ставки

Загальна ставка збору складатиме 5%, для активів, розміщених закордоном, – 9%, а ставка для ОВДП – 2,5%.

Також сплатити одноразовий податок можна буде на виплат – трьома рівними платежами щорічно. У такому випадку можливі ставки у розмірі 6%, 11,5% та 3%.

Податкова амністія 2021: Мінфін опублікував інструкцію з добровільного декларування

Як подати декларацію

Подати добровільну разову декларацію можна в онлайні – за допомогою електронного кабінету платника.

Перед процедурою фізична особа повинна розмістити кошти у готівковій формі у гривні чи іноземній валюті на поточному банківському рахунку у банку України.

Джерело: Мінфін

Фото: Depositphotos, Міністерство фінансів

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