Найбагатші пенсіонери України: хто отримує понад 200 тис. грн щомісяця

В Україні більшість пенсіонерів живе на чотири-п’ять тис. грн на місяць. Проте деякі купаються в розкоші, отримуючи сотні тисяч. Такі виплати називають спеціальними пенсіями або довічним утриманням. Їх мають не всі, а лише обрані професії та посади. Найбільше отримують судді.

Що насправді ховається за терміном спецпенсія? А також, хто з пенсіонерів отримує найбільше грошей від держави, розповів спеціальний кореспондент Віталій Афанасієнко.

Хто може претендувати на спецпенсію

Спеціальну пенсію можуть отримати лише певні категорії українців, а саме:

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прокурори;

депутати;

держслужбовці;

правоохоронці;

чорнобильці;

військові;

судді.

При цьому судді мають право на довічне утримання. Відповідний законопроєкт ухвалили народні депутати, щоб ті не брали хабарів і не продавали свої рішення.

– Саме для суддів була розроблена спеціальна процедура в частині гарантування суддівської винагороди і гарантування суддівської пенсії, – сказав Ігор Фріс, народний депутат.

Це свого роду пожиттєвий all inclusive, який оплачується з державного бюджету. Деякі спеціальні пенсії перевищують сто, двісті, а подекуди й триста тис. грн на місяць, тоді як середня пенсія в країні становить трохи більше ніж чотири тис. грн.

Хто отримує найбільшу пенсію в Україні

Одна спецпенсія колишнього високопосадовця дорівнює виплатам, які разом отримують 75 звичайних українців.

– Окремі пенсії почали сягати більше ніж 100 тис. грн, 200 і навіть в окремих випадках 300. Коли переважна більшість людей отримують три-чотири тис. грн, то, звісно, пенсія у 200 тис. грн виглядає недуже коректно, – сказала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Саме тому на початку року уряд вирішив зменшити максимальний розмір спецпенсій, хоча б на період воєнного стану. Тепер якщо сума пенсії перевищує десять прожиткових мінімумів, тобто понад 23 600 грн, її починають урізати за спеціальним коефіцієнтом.

Наприклад, замість ста тис. грн можуть виплатити лише тридцять дві. Проте ці зміни не зачіпають суддів та учасників бойових дій.

Такі обмеження торкнулися майже двадцяти тис. пенсіонерів. З них близько тисячі вже подали позови до суду, аби відстояти свої виплати. Декому навіть вдається повернути собі пенсії з п’ятизначними сумами. Тож хто ж вони – найбагатші пенсіонери України?

Серед тих, хто отримує найбільше, є Наталя Шаптала, колишня голова Конституційного суду. Вона щомісяця одержує 390 тис. грн пенсії. За рік це понад чотири з половиною млн грн. І саме суд, за її зверненням – зобов’язав Пенсійний фонд підняти їй виплати, врахувавши оновлену суддівську зарплату.

На другому місці за розміром виплат опинився В’ячеслав Потапчук, колишній суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду, якому тепер щомісяця перераховують 329 тис. грн. Це також стало рішенням суду.

Третім за величиною пенсії став Сергій Ківалов, ексдепутат і колишній голова Центральної виборчої комісії. Після того, як він подав документи про свою високу зарплату в юридичній академії, суд призначив йому пенсію майже у 246 тис. грн щомісяця.

– Якщо дивитися по тих зарплатах, які там собі нараховував Ківалов, будучи все-таки ректором, рука своя, скільки хочу, стільки нарахую, то в нього пенсія така і виходить, – сказав експерт з пенсійної реформи Юрій Ганущак.

Експерт наголошує – для вправного юриста жодна постанова Кабміну не стане на заваді. Позивачі апелюють до так званого закону про довічне утримання суддів, який досі не змінений.

Водночас найбагатшим пенсіонером серед обранців у парламенті є Василь Німченко. Оскільки крім депутатської діяльності є суддею Конституційного суду у відставці. Згідно з декларацією, його довічне утримання складає 192 тис. грн на місяць, при цьому отримує ще 58 тис. грн зарплати.

Не відстають і прокурори, які активно судяться за збільшення своїх спецпенсій. Депутат Володимир Ар’єв пропонує зупинити цю практику й прирівняти прокурорів до звичайних людей, адже, за його словами, вони від цього не збідніють.

Однак поки що ситуація має інший вигляд. Нещодавно Харківський районний суд задовольнив позов пенсіонера-прокурора Олександра Кухара й зобов’язав Пенсійний фонд підвищити йому спецпенсію до 126 тис. грн на місяць.

І це попри те, що Верховна Рада ще у квітні ухвалила закон, який мав обмежити такі великі виплати для прокурорів та силовиків. Тоді за ці зміни проголосували 239 народних депутатів.

На сьогодні українці зі своїх податків утримують приблизно п’ять тис. спецпенсіонерів. І майже у двох тис. із них пенсія перевищує сто тис. грн на місяць.

У 2024 році на спеціальні пенсії з державного бюджету витратили понад 136 млн грн.

Уряд сподівався, що запроваджені обмеження дозволять зекономити майже мільярд гривень на рік. Однак на практиці ці зміни часто не працюють, бо багато хто відстоює свої високі виплати через суд.

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