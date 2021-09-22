Зеленський у США пообіцяв подвійне громадянство українській діаспорі

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з українською діаспорою. Він пообіцяв їм, що реалізує ідею подвійного громадянства.

– Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки, – заявив президент.

Після цього Зеленський додав, що запровадити подвійне громадянство доволі не просто, адже деякі українці емігрували до країн, які “нам не друзі”.

Президент наголосив, що в Україні необхідно відновити історію, справедливість та повагу до держави. Повага до країни, на думку Зеленського, вимірюється, зокрема, станом доріг.

Зеленський розповів, що українські дороги стали кращими, ніж у Нью-Йорку.

– Ми маємо “вилизати” нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни.

Глава держави також зауважив, що важливим завданням для нього є повернення миру в Україні. Це відбуватиметься завдяки перемовинам з Росією, а також потрібен тиск міжнародної спільности. Зеленський закликав українців, які проживають в інших країнах, також докладати зусиль для повернення миру.

Президент Зеленський прибув до США 20 вересня. Мета візиту – участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Загальні дебати розпочалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Зеленський виступить з промовою перед світовими лідерами 22 вересня близько 23.40 за київським часом.

Цього року головними темами сесії Генасамблеї стали пандемія коронавірусу та зміни клімату. Учасники також обговорять окупацію територій України – це питання нещодавно внесли до порядку денного.