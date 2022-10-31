Жовтень, 31 в 19:32

У понеділок, 31 жовтня, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на каналі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

Зокрема, скориговано прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції знизився з 30% до 28%.

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Бюджет на 2023 рік заплановано з урахуванням 1,3 трлн грн доходів.

– Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину більш ніж на 50 млрд грн. Витрати становитимуть 2,6 трлн грн. Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, ліквідацію наслідків збройної агресії РФ (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову та науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО, – йдеться у повідомленні.

Загалом до другого читання у проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн.

Першим пріоритетом незмінно залишаються безпека та оборона, а тому на боротьбу з окупантами буде спрямовано понад 1 трлн грн – понад 18% ВВП.