День захисників і захисниць: чому це не день чоловіків і кого варто вітати

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це відносно нове свято для українців, яке часто вважають аналогом Дня захисника вітчизни, що до 2014 року відзначали 23 лютого.

Щорічно 14 жовтня українці розділяються на кілька груп. Одні вітають зі святом усіх військових за професією, інші вважають його “днем хлопчиків” і традиційно дарують шкарпетки, піну для гоління чи кружки. Деяким же взагалі все одно на це свято, головне, що вихідний і можна відпочити.

Факти ICTV розібралися, чому 14 жовтня – це не “день чоловіків”, і кого варто вітати із цим святом.

День захисників і захисниць: історія свята

Раніше 23 лютого в Україні відзначали День захисника вітчизни – свято, яке передалося нам у спадок від радянської системи. Колись воно називалося Днем червоної армії і флоту, потім – Днем радянської армії і військово-морського флоту, а вже згодом перетворилося на День захисника вітчизни.

Коли Росія напала на Україну та анексувала Крим, шанувати своїх захисників одночасно з державою-агресором стало недоцільно. Слово “захисник” набуло для українців нового значення.

За ініціативи громадськості 14 жовтня 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко видав указ щодо святкування 14 жовтня Дня захисника України.

Водночас Порошенко скасував свято День захисника вітчизни та запевнив, що Україна більше ніколи не шануватиме своїх захисників одночасно з Росією.

– У багатому на подвиги літописі українського воїнства – безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника вітчизни. Я наголошую: Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої! – сказав Порошенко.

У президентському указі йдеться, що День захисника України запроваджено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українців та сприяння патріотизму.

З 2015 року за ініціативи Петра Порошенка День захисника України є державним вихідним.

14 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо перейменування Дня захисника України на День захисників і захисниць. Таким чином депутати хотіли позбавити це свято гендерного забарвлення та наголосити, що жінки нарівні з чоловіками брали та беруть участь у бойових діях.

– Мова є важливим кодом, через який формується бачення суспільства про історію, культуру та традиції свого народу. Тому вживання коректних назв дозволяє адекватно відобразити роль обох статей — і жінок, і чоловіків — у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

14 жовтня невипадково вибрали для святкування Дня захисників і захисниць. На цей день також припадає День українського козацтва, день заснування Української повстанської армії та Покрова Святої Богородиці – одне із важливих церковних свят.

Чому 14 жовтня – це не “день чоловіків”

Традиційно в Україні було заведено 23 лютого вітати усіх чоловіків і робити їм презенти незалежно від того, є вони захисниками або ні. Зараз ця ідея перенеслася на 14 жовтня, однак це недоречно.

По-перше, тому, що не всі чоловіки є захисниками. По-друге, не всі захисники – чоловічої статі.

Важливо розуміти, що захист вітчизни – це не про професію та не про ґендер. Це про людей, які боролися та борються на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. У законах України немає визначення, кого варто вітати у цей день, а кого – ні.

Однак історики наполягають, що захисниками вітчизни не варто вважати лише тих, хто обороняє державу зі зброєю в руках. Тому День захисника та захисниці – це також про медиків, які рятують воїнів, про активістів, правоохоронців, волонтерів і всіх тих, хто присвячує своє життя захисту держави.

Несправедливо у цей день говорити лише про чоловіків, адже значну частину української армії складають жінки. З початку війни на Донбасі їхня кількість істотно зросла.

За даними ЗСУ, за сім років жінок-військовослужбовців в Україні побільшало майже удвічі. Наразі у Збройних силах – 56 726 жінок.

Протягом 2014-2020 років 13,5 тис. жінок отримали статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС.

Коли вітати чоловіків, які не служили

Якщо близькі вам чоловіки не є захисниками, це не означає, що їм не потрібно приділяти увагу та дарувати подарунки. Просто робити це варто в інші дні.

Ви можете привітати чоловіків у Міжнародний чоловічий день, який відзначають 19 листопада. Мета свята – відзначати досягнення чоловіків у різних сферах, а також звернути увагу на проблему дискримінації чоловіків.

Чудова нагода привітати чоловіків, які мають дітей – День батька. В Україні це свято відзначають у третю неділю червня.