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Факти / Україна / Суспільство

2 800 людей з Бучі та Гостомеля вже прибули до Білогородки – Кирило Тимошенко

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
2 800 людей з Бучі та Гостомеля вже прибули до Білогородки – Кирило Тимошенко

З Бучі до Білогородки прибули вже 1800 осіб. Їхня евакуація пройшла у супроводі Українського Червоного Хреста. Про це у телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його даними, у безпечне місце було доставлено і поранених із Бучанської лікарні. Водночас 1 000 мешканців Гостомеля теж прибули до Білогородки.

Як повідомив заступник голови ОП, усім, хто прибув, за необхідності надається перша медична допомога.

– Забезпечується подальша логістика до Києва, і за потреби – на захід країни, – уточнив Тимошенко.

Тимошенко повідомив і про прибуття колон з евакуйованими до Запоріжжя з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба також повідомив про прибуття до Білогородки евакуаційної колони із Гостомеля.

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