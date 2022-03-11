Позаду вибухи і сирени повітряної тривоги, багатогодинний переїзд територією України, перетин кордону. Ви – в безпечній Польщі. Що далі? Про це Фактам ICTV розповіла волонтерка, юридична оглядачка, експертка з легалізації в Польщі Оксана Колесник.

Пам’ятка всім, хто тікає від війни!

1. Ваша мета – дістатися кордону! Яким чином? Укрзалізниця організовує евакуаційні потяги, волонтери збирають автобуси, люди кооперуються і їдуть на автівках. Найбезпечніший спосіб виїхати з небезпечної зони – потяги. Особливо з “гарячих” міст.

Як дізнатися розклад потягів та місце призначення.

Заходьте в Telegram Укрзалізниці і моніторте розклад поїздів.

Моніторте завантаженість пунктів перетину кордонів тут:

3. Покладіть у валізу документи, теплі речі, воду, запас їжі. Не перевантажуйтеся речами, в Польщі все знайдеться, є цілі склади з одягом та предметами гігієни.

4. На кордоні: пропускають по паспортах (внутрішньоукраїнських, або закордонних) зі свідоцтвами про народження (в разі перетину кордону дітьми). В разі приїзду з тваринами документів на улюбленців не потрібно. Але прикордонники залишають за собою право приймати рішення, пропускати тварин чи ні. Здебільшого все окей.

Після перетину кордону!

1 Зайдіть до волонтерської точки прийому. Вони є на всіх пунктах. Вам запропонують чай, перекус, ковдру, щоб зігрітися.

2. Якщо ви маєте намір їхати в конкретне місто, повідомте про це волонтера, і вам знайдуть транспорт до місця призначення.

3. Довозять безкоштовно, водії демонструють підтримку і співчуття.

4. Водій допоможе купити телефонну картку з польським номером і інтернетом (у магазинах або на заправках). Вона коштує 5 zł, на перший час має вистачити для зв’язку. Не соромтеся попросити.

5. Знайти волонтерські й державні організації допомоги біженцям у місті, куди ви прямуєте, можна на Facebook. Знаходьте групи міста. Пишіть українською мовою у вкладці “групи” там, де “лупа”, тобто пошук.

6. Якщо у вас є конкретна адреса проживання – водій завезе вас. Якщо нема – тоді ви приїдете до центру розподілення біженців, і там вам знайдуть постійне або тимчасове мешкання.

7. Вам також запропонують взяти необхідні речі з одягу та засобів гігієни, а також продукти харчування.

Все безкоштовно.

8. Тримайте зв’язок із громадами, які допомагають біженцям. Вони нададуть також інформаційну допомогу щодо легалізації перебування на території Польщі.

Загальне!

1. Ми вас підтримаємо, не сумнівайтеся!

2. Ми і поляки просимо поваги до праці, просимо вашої розважливості, спокою, акуратності, культури і чистоти.

3. Польща надає медичну допомогу для українців, що перетнули кордон після 24.02 безкоштовно.

4. В містах діє безкоштовний проїзд у громадському транспорті. При зустрічі з контролером – досить показати паспорт та посвідчення про перетин кордону. Дитячі свідоцтва про народження, точніше, їх фото майте в телефоні.

5. В потягах міжміських та між країнами Європи діє безкоштовний проїзд. Досить підійти в касу, показати документ, і отримаєте квиток.

6. Не соромтеся користуватися Google-перекладачем, Google-картами. Якщо не знаєте як – питайте в людей. Не соромтеся розпитувати і вчитися.

7. Користуйтеся банківськими картками при оплаті в Польщі. Оплачуєте в PLN польські злоті, конвертується за курсом +- 7.3 без комісії.

8. Пам’ятайте, ви – українці , ви зі всім впораєтесь!

Як легалізуватися в Польщі

Як легалізуватися у Польщі з паспортом громадянина України:

1. Всі, хто пересік кордон після 24.02 кордон з Польщею можуть отримати тимчасовий легальний статус на 18 місяців.

2. Для того, щоб отримати цей тимчасовий легальний статус у Польщі, треба протягом 60-ти днів від дати приїзду, повинні піти в “уженд гміни” який відноситься до вашого району і подати Вньосек (заявити про своє легальне перетинання кордону).

Після отримання легального статусу можна офіційно працювати.

Після отримання легального статусу можна подаватися на Карту Побуту.

Після набуття легального статусу батьки мають право на отримання фінансової допомоги на дітей. (Дофінансування оплати за садок, Добрий старт, 500+ злотих і т.д.)

Також усім, хто отримує легальний статус, можуть виплатити єдиноразову допомогу 300 злотих.

Корисні посилання

Ресурс пошуку житла і заробітку – Ua.europa.jobs Допомога біженцям в Польщі – Ukrainesupport.net Мапа, де ще є вільні квартири – тут.