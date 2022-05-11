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Факти / Україна / Суспільство

Яскраво палає: львівські десантники збили російський ударний гелікоптер Мі-24

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Прапор України

Українські захисники збили російський ударний гелікоптер Мі-24 з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Відео збитого ворожого вертольота опублікувало командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

На записі можна помітити, як яскраво палає ліквідований ударний гелікоптер країни-агресора. У командуванні зазначили, що загалом на рахунку ДШВ ЗСУ вже нараховано 15 збитих вертольотів противника після початку повномасштабного вторгнення Росії.

– Вчора в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК Stinger був збитий російський ударний вертоліт Мі-24, – зазначили у Десантно-штурмових військах.

За останніми даними, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 26 360 військових з особового складу, 1 187 ворожих танків, 2 856 бойових броньованих машин, 1 997 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 94 крилаті ракети, 160 гелікоптерів та 199 літаків.

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Фото: Dreamstime

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