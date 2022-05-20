Подоляк: Бійці Маріуполя – це символ для Росії, процес евакуації з Азовсталі не завершений
Україна цілодобово робить все для того, щоб повернути наших бійців з заводу Азовсталь у Маріуполі. Українські захисники є потужним символом навіть для Росії, тому Кремль постійно озвучує провокаційні заяви.
В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що процес евакуації з Азовсталі ще не завершений.
– Все робиться від України. У нас потужна переговорна група, вона займається цим 24/7, але є нюанси. Процес евакуації ще не завершений. Сам Азовсталь, Маріуполь та воїни, які брали участь у Маріупольському гарнізоні, є символом і для Російської Федерації, тому ми чуємо від них багато провокаційних і шантажних заяв. Щоб не “підігрівати” ситуацію, було прийняте рішення практично не коментувати це. Коли завершиться операція з евакуації, коли будемо розуміти, що з нашими людьми, будемо детальніше говорити, – наголосив радник глави Офісу президента.
Михайло Подоляк зауважив, що важкопораненим українським бійцям надають необхідну медичну допомогу.
– Медична допомога надається. Такі розуміння є навіть у Російській Федерації, що Женевські конвенції, взагалі будь-які конвенції, ніхто не скасовував, які стосуються ставлення до військовослужбовців іншої країни. І є міжнародні інституції, які дуже уважно стежать за цим, – запевнив Подоляк.