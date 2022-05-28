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Факти / Україна / Суспільство

Порошенко намагався виїхати з України, але на кордоні його не випустили

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Порошенко намагався виїхати з України, але на кордоні його не випустили

Експрезидент Петро Порошенко намагався залишити Україну. Нині він перебуває в пункті пропуску Рава-Руська (Львівська митниця).

Спочатку ця інформація з’явилася лише у низці Telegram-каналів. Йдеться, що експрезидент України намагається виїхати до Польщі на власному автомобілі Range Rover.

Порошенко намагався виїхати з України, але на кордоні його не випустили / 4 фотографии

Зі свого боку, депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що Порошенка не пропустили через державний кордон, хоча він входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання ПА НАТО у Вільнюсі.

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За її словами, експрезидент та депутат Верховної Ради Петро Порошенко навіть отримав відповідне розпорядження від очільника парламенту Руслана Стефанчука.

Далі у неї та звичайно партійний текст про чорні списки та притиснення з боку влади.

Порошенко намагався виїхати з України, але на кордоні його не випустили / 2 фотографии

Згідно із законом, якщо немає спеціального розпорядження, Порошенко не може виїхати за кордон попри те, що він багатодітний батько. Річ у тому, що всі його діти вже давно повнолітні.

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