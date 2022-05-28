Порошенко намагався виїхати з України, але на кордоні його не випустили
Експрезидент Петро Порошенко намагався залишити Україну. Нині він перебуває в пункті пропуску Рава-Руська (Львівська митниця).
Спочатку ця інформація з’явилася лише у низці Telegram-каналів. Йдеться, що експрезидент України намагається виїхати до Польщі на власному автомобілі Range Rover.
Зі свого боку, депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що Порошенка не пропустили через державний кордон, хоча він входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання ПА НАТО у Вільнюсі.
За її словами, експрезидент та депутат Верховної Ради Петро Порошенко навіть отримав відповідне розпорядження від очільника парламенту Руслана Стефанчука.
Далі у неї та звичайно партійний текст про чорні списки та притиснення з боку влади.
Згідно із законом, якщо немає спеціального розпорядження, Порошенко не може виїхати за кордон попри те, що він багатодітний батько. Річ у тому, що всі його діти вже давно повнолітні.