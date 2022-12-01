Грудень, 01 в 14:34

У зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ворожих ракетних обстрілів 23 листопада, на Прикарпатті запроваджують планові графіки вимкнень світла. Аварійних відключень не передбачено.

Як вимикатимуть світло на Прикарпатті – дивіться у нашому матеріалі.

Відключення світла на Прикарпатті

З 1 грудня змінився підхід до розподілу лімітів навантаження: денний та нічний ліміти відрізнятимуться. Нічний ліміт становить 249 МВт та денний ліміт — 314,9 МВт. Протягом доби, зважаючи на споживання, ліміти можуть змінюватись.

Зараз дивляться

– Зверніть увагу, поки енергосистема не стабілізується, споживати електроенергію свідомо — важливо як ніколи. Це дозволить енергетикам не вводити додаткові обмеження за вказівкою Укренерго та дотримуватись графіків, — йдеться у повідомленні Прикарпаттяобленерго.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можливо передбачити хоча б частково.

Тривалість таких відключень – до 4 годин. Усе залежить від вказівки НЕК Укренерго щодо кількості навантаження, яке необхідно зняти з мереж.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

Споживачів Івано-Франківщини поділили на чотири черги. Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

І черга поділена на підчерги:

для підчерг 1.1 та 1.2 електроенергію подадуть з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00;

підчерг 1.3 та 1.4 — з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00.

ІІ черга отримає електропостачання з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00;

ІІІ черга — з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00;

IV черга – з 12.00 до 16.00 та з 20.00 до 7.00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера, зазначають в Прикарпаттяобленерго.

Години та день тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.