Як вимикатимуть світло на Закарпатті: графік погодинних відключень на 2 грудня
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У Закарпатській області діє погодинний графік відключення світла.
Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.
Графік відключення електроенергії на Закарпатті 2 грудня 2022 року – дивіться далі в матеріалі.
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Відключення електроенергії на Закарпатті
У графіку вказані назви населених пунктів, дні тижня та час, протягом якого буде відсутнє електропостачання.
Заплановано відключення кілька разів на добу.
Час застосування погодинних відключень може бути змінений з огляду на оперативну ситуацію в країні, повітряні тривоги, завдань диспетчерів НЕК Укренерго тощо.
Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 2 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням.