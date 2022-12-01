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Факти / Україна / Суспільство

Як вимикатимуть світло на Закарпатті: графік погодинних відключень на 2 грудня

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Фото: Unsplash

У Закарпатській області діє погодинний графік відключення світла.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Графік відключення електроенергії на Закарпатті 2 грудня 2022 року – дивіться далі в матеріалі.

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У графіку вказані назви населених пунктів, дні тижня та час, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Заплановано відключення кілька разів на добу.

Час застосування погодинних відключень може бути змінений з огляду на оперативну ситуацію в країні, повітряні тривоги, завдань диспетчерів НЕК Укренерго тощо.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 2 грудня 2022 можна переглянути нижче або  за посиланням.

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