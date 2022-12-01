Грудень, 01 в 15:14

У Закарпатській області діє погодинний графік відключення світла.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Графік відключення електроенергії на Закарпатті 2 грудня 2022 року – дивіться далі в матеріалі.

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Відключення електроенергії на Закарпатті

У графіку вказані назви населених пунктів, дні тижня та час, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Заплановано відключення кілька разів на добу.

Час застосування погодинних відключень може бути змінений з огляду на оперативну ситуацію в країні, повітряні тривоги, завдань диспетчерів НЕК Укренерго тощо.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 2 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням.