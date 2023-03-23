Українці, які безплатно прихистили у себе в оселі внутрішньо переміщених осіб, мають право на державну фінансову підтримку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Хто може претендувати на компенсацію за житло для ВПО та як отримати виплати, читайте в нашому матеріалі.

Компенсація надається фізичним особам:

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громадянам України віком від 18 років, які є власниками житла або їх представниками;

наймачам (орендарям) житла державної або комунальної власності;

спадкоємцям, які прийняли спадщину та безоплатно розміщують в цих приміщеннях ВПО, крім членів своєї родини.

Як отримати компенсацію за житло для ВПО 2023

Українці, що розмістили у себе вдома ВПО, повинні не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, держадміністрації або відповідної військової адміністрації за місцем проживання ВПО.

У заяві потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з ВПО.

Подати заяву можна як у паперовій формі, так і в електронній формі, шляхом надсилання на електронну адресу, визначену відповідним виконавчим органом.

Якщо ви подаєте паперову заяву, то до неї маєте додати:

документ, який посвідчує його особу;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

У разі подання заяви в електронній формі до такої заяви додаються електронні копії (фотокопії) зазначених документів.

Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

Коли ВПО переїжджатимуть від вас, ви повинні в той же день подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб.

Розмір компенсації 2023

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких у вас жили внутрішньо переміщені особи. Рахувати потрібно з дня заселення.

За кожну внутрішньо переміщену особу визначена компенсація 14,77 грн/день. Відповідно, якщо одна особа зі статусом ВПО прожила у вас 30 днів, то ви отримаєте 443,10 грн.

Ірина Верещук в ефірі одного з каналів анонсувала збільшення у 2023 році виплат громадянам, які прихистили в себе внутрішніх переселенців. Таке рішення планує ухвалити уряд.

За словами Верещук, компенсація за комунальні послуги для родин, які надали ВПО житло, зросте вдвічі: з 450 грн на одного переселенця до 900 грн.