Коли шкільні канікули в новому навчальному році 2023-2024

Графік шкільних канікул залежить від початку та закінчення нового навчального року. Згідно з постановою Кабміну №782 від 28 липня, він розпочнеться традиційно 1 вересня 2023 року, але триватиме фактично на місяць довше ніж зазвичай – до 28 червня 2024-го.

Цей рік для українських школярів знову розпочнеться в складних безпекових умовах, тому кожен регіон, особливо прифронтові, підлаштовуватиме як навчальний процес, так і канікули, до реалій воєнного часу.

Тобто єдиної схеми шкільного навчання не буде. Очна, дистанційна чи змішана – рішення за ОВА та засновниками закладів освіти.

У Києві вже визначилися з датами навчального року та канікул, на який можна орієнтуватися.

Графік канікул 2023-2024:

осінні канікули – з 23 по 29 жовтня 2023 року;

зимові канікули – з 23 грудня 2023-го до 7 січня 2024 року;

весняні канікули – з 25 до 31 березня 2024 року;

літні канікули – з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Оскільки останні дзвоники у Києві мають пролунати 31 травня, у період до 28 червня можуть тривати компенсаторні заняття для надолуження “освітніх втрат і розривів”, атестація та інші заходи.

Окрім того, для столичних школярів перших класів передбачено додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

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