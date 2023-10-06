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Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач

Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136

Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136

6 жовтня російські війська атакували безпілотниками Shahed-136/131 прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

Факти ICTV запитали у військового експерта Олександра Коваленка, чим відрізняється Shahed-131 від Shahed-136 та на що здатні нові дрони.

Shahed-131 та Shahed-136: головні відмінності

За словами військового експерта, ці два дрони дійсно відрізняються один від одного. Насамперед розміром.

Зараз дивляться

– Відрізняються тим, що Shahed-131 значно менший за своїми розмірами, ніж Shahed-136. Його можна умовно назвати молодшим братом 136-го, – каже Коваленко.

Крім того, Shahed-131 має меншу бойову частину.

– Бойова частина Shahed-131 має потужність 15 кг вибухової речовини, тоді як Shahed-136 може нести до 50 кг вибухівки. Тобто це значно менше, – зазначає експерт.

За словами Коваленка, російські окупанти почали використовувати Shahed-131, тому що не мають в достатній кількості Shahed-136.

– Вони не отримали в новій партії від Ірану достатньої кількості Shahed-136. Багато хто казав, що Іран може надати РФ декілька тисяч цих дронів. Проте найцікавіше у тому, що сам Іран має технічну можливість виробляти близько пів сотні Shahed-136 на місяць. Тобто за останнього постачання цих дронів РФ могла отримати десь близько 100-150 штук Shahed-136.

Але ще один момент. Іран, так само як і Росія, зараз виготовляє ракетне озброєння, але його виробництво повністю залежить від контрабанди іноземного походження запчастин. Наприклад, схеми, мікрочипи тощо. Отже, якщо немає цих контрабандних постачань, то немає виробництва, – розповідає Коваленко.

За словами експерта, Іран поставив РФ більшу кількість Shahed-131 через те, що не мали можливості виготовити достатню кількість Shahed-136.

Коваленко додає, що Shahed-136 та Shahed-131 майже однакові. Відрізняються вони виключно розміром та бойовою частиною.

– Shahed-131 такі самі гучні, тому їх можна розпізнати за гучними звуками. Їх можна збивати на відстані декількох кілометрів, тому вони не є якимось ноу-хау, – каже військовий експерт.

Також експерт зазначив, що збивати Shahed-131 можна так само, як і Shahed-136.

– Це використання засобів ППО малого радіуса дії, ракетних засобів малого радіуса дії, мобільних груп із ПЗРК та стрілецької зброї, – підсумовує Коваленко.

Головні характеристики Shahed-136

  • Дальність польоту — до 2,5 тис. км.
  • Швидкість – 185 км/год.
  • Вага — 200 кг.
  • Довжина — 3,5 м.
  • Розмах крил — 2,5 м.
  • Боєголовка — в носовій частині.
  • Запуск — зі спеціальної платформи.
  • Головна частина може містити до 50 кг вибухівки.

За словами Коваленка, Shahed-131 має такі самы технічні характеристики. Відрізняється лише вага, розміри та бойова частина.

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Фото: ГУР

Дрони, Летальна зброя, РФ
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