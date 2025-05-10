Яку перевагу матимуть вступники, що склали НМТ з фізики та хімії

Національний мультипредметний тест (НМТ) з фізики та хімії дає певну перевагу. І полягає вона у тому, що такі абітурієнти матимуть у 2025 році збільшений коефіцієнт, але лише у разі, якщо ці предмети є профільними для вступу.

Перевага при вступі, якщо склав НМТ з фізики та хімії

Випускники шкіл, які склали нмт з фізики 2025 або з хімії зможуть вступити у бажаний вищий навчальний заклад простіше, ніж ті, хто проходив тестування з інших предметів, про це повідомляв заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Так, під час підрахунку конкурсного балу абітурієнти, які склали НМТ з хімії та фізики, та які є профільними для вступу, матимуть 0,5 коефіцієнт, а не 0,2 для непрофільної української літератури.

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– При вступі на відповідні спеціальності конкурсний бал може бути більшим на тридцять балів – 133,3 бала замість 103,7, якщо вступник отримав 100 балів на НМТ. Інший варіант – коли всі чотири предмети по 200. Тоді з профільною фізикою чи хімією конкурсний бал буде 200, а з непрофільною українською літературою – 177,7 бала. Тобто різниця у двадцять два бали, – додали в МОН.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як розрахувати коефіцієнт НМТ 2025.

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