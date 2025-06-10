Щоб було безпечно: чи можна заводити електромобіль під час заряджання

В Україні кількість електрокарів невпинно зростає. Чимало власників такого виду автомобілів не знають, як правильно заряджати транспорт. Якщо робити це неправильно, це може призвести до проблем з батареєю, зокрема зменшити термін служби.

Чи можна заводити електрокар під час заряджання та які правила існують — читайте на Фактах ICTV.

Заряджання електромобіля: що потрібно знати власникам

Електрокари можна заряджати в домашніх умовах — від стандартної розетки, але тут є нюанс.

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Електричному автомобілю необхідний постійний струм, а у звичайній електромережі він змінний. Тому зарядка від розетки без спеціальних пристроїв неможлива. У такому випадку буде необхідне встановлення перетворювачів змінного струму у постійний.

До того ж стандартні розетки в будинку не розраховані на потужне споживання струму. Отже, зарядка від домашньої електромережі триватиме приблизно 10-15 годин.

Заряджати електромобіль краще на спеціальних комерційних зарядних станціях, де швидкість зарядки 50 кВт і вище, або придбати й встановити домашню. Все що потрібно для роботи — розетка або зарядна станція та спеціальний з’єднувальний кабель.

Щоб процес заряджання електричного автомобіля був безпечним, необхідно знати кілька важливих нюансів:

Використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої (ЗП). Заряджання електрокара неякісними або підробленими ЗП може погіршити стан акумулятора. Тому краще обирати оригінальні та перевірені рішення від виробника або надійних постачальників.

Не доводьте батарею до повного розрядження. Краще підключати авто до джерела живлення, коли рівень заряду падає до 20-30%. Це знижує знос акумулятора та забезпечує стабільнішу роботу системи живлення.

Уникайте 100% зарядки. Хоча багато водіїв прагне максимально зарядити батарею, регулярне досягнення 100% рівня заряду скорочує термін її служби. Найкраще заряджати до 80-90% — це забезпечить ефективну роботу батареї.

Варто зазначити, у багатьох електрокарах навіть фізично складно досягти повного заряду, оскільки система обмежує максимальне наповнення для збереження ресурсу.

Віддавайте перевагу повільному заряджанню. Хоча швидка зарядка це зручно, часте використання такого способу може негативно вплинути на стан батареї. Отже, під час заряджання варто обирати повільні режими, які є безпечнішими для акумулятора.

Захищайте батарею від перегріву. Уникайте підключення до живлення в спекотну погоду або під прямим сонцем. Найкраще заряджати електромобіль у затінку або при кімнатній температурі.

Також пам’ятайте, що тривала зарядка від розетки може спричинити нагрівання, тому варто слідкувати за температурним режимом.

Чи можна вмикати електромобіль під час заряджання

Власникам електрокарів варто знати, що вмикати електромобіль під час заряджання не рекомендується.

З міркувань безпеки під час зарядки необхідно повністю вимкнути електроприлади всередині електромобіля.

Водій та інші пасажири не повинні залишатися всередині автомобіля. Під час процесу заряджання використовується підвищений рівень напруги та струму, що створює ризик ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції чи витоку. Це може бути небезпечно як для водія, так і для пасажирів.

Також додаткове навантаження, наприклад, коли під час заряджання працює кондиціонер або інші системи авто, створює зайве навантаження на електросистему. Такий режим роботи порушує стабільність процесу заряджання й розряджання акумулятора, що негативно позначається на його ефективності.

У деяких випадках це може спричинити перегрів, прискорене зношення або навіть пошкодження батареї.

Акумулятор — ключовий і досить дорогий елемент електрокара, тому його несправність може призвести до суттєвих фінансових витрат на ремонт або заміну.

Щоб уникнути подібних ризиків, рекомендується дотримуватися правил експлуатації та не вмикати додаткові системи під час зарядки електромобіля.

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