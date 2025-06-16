Навіщо та як вести сторінки у соцмережах: думка коуча

Друзі, суперактуальна тема: соціальні мережі та наша активність у них. Зараз навіть найледачіший, мені здається, хоч щось викладає в інтернеті.

Особисто я не користуюсь, наприклад, Twitter, але майте на увазі, що так, або інакше – у соціальних мережах будуть усі: хтось у Facebook, хтось в Instagram та TikTok, а для тих, хто займається професійною діяльністю, працює в інтернеті – можливо, також Twitter, або Linkedin.

Це вже вважається необхідністю, і, в принципі, багато де за кордоном – якщо ти не маєш соціальних мереж, це викликає подив. Хоча, звичайно, трапляються випадки, коли немає активності в інтернеті, і це виглядає трохи дивно.

Зараз дивляться

Наприклад, Facebook, за моїми спостереженнями, принаймні у нас в країні, це вже переважно соціальна мережа для людей щонайменше віком від 30 років, а можливо навіть 35+.

Усі, хто молодший, присутні в Instagram. Це не означає, що в Instagram немає тих, хто є у Facebook, але аудиторія там справді відрізняється.

Я не займаюся SMM (соціальним медіа-маркетингом), але мені здається, що Instagram – це майданчик для красивих картинок та модних фотографій.

Однак кожен у соціальних мережах, мабуть, знайде щось своє. Але я пропоную вам подивитися на цю сучасну особливість нашого життя як на кар’єрну можливість, коли ви можете завдяки Facebook та LinkedIn побудувати ваш особистий бренд у інтернеті.

Ви подаєте себе світові, в якому берете участь. Ще один варіант розвитку, це коли вже ваша компанія має свою сторінку в соціальних мережах.

Відтепер просуванням вашої продукції або послуг займаються професійні SMM-менеджери, котрі розуміються на користуванні, наприклад, штучним інтелектом та різними сервісами для публікацій та просування.

Сьогодні хотілося б поговорити про те, навіщо та як вести сторінки у соціальних мережах, якщо це стосується особисто вас.

Коли таку сторінку веде компанія, то всі події на сторінці, уся стратегія та тактичні рішення по розкрутці продукту – все відбувається під брендом та незрозуміло, хто саме пише.

А ось коли ви пишете від себе, це вже викликає почуття страху наробити помилок, особливо якщо ви робите це вперше та не звикли до такої діяльності.

Особливо якщо вам 40+, 50+ це може бути для вас зовсім новою історією. Ви не готові до потенційної критики, яка може виникнути у соціальних мережах.

Але якщо відкинути всі ці страхи, можна побачити у веденні сторінок спосіб досягнення певних цілей.

Ваша мета може полягати в отриманні клієнтів, якщо ви займаєтеся консалтингом та іншими послугами, або в отриманні нових кар’єрних можливостей.

Це може працювати як інструмент для покращення ваших доходів, іміджу та навичок, а також дозволить вам виділитися з тих, хто не зміг подолати цей страх.

Далі поговоримо про те як вести сторінки в соцмережах та з чого почати.

Ви можете спробувати описати себе: хто ви, чим займаєтеся.

Ви можете бути мамою, власником домашніх тварин, дружиною, кулінаром або бухгалтером.

Ви продаватимете свої послуги, але цікавим для клієнтів буде те, що при цьому ви не просто робот, а людина із захопленнями, інтересами та хобі.

Навколо цього ви можете побудувати певну стратегію, у рамках якої публікуватимете щось раз на місяць, або раз на два тижні — фотографії, пости, думки, репости (хоча репости, до речі, дуже погано збирають вподобайки).

Таким чином ви фактично ведете свій публічний журнал про себе, і люди стежитимуть за вашим життям.

Їм цікаво читати про інших, про те, чим вони живуть та займаються, особливо якщо вони професіонали, які діляться своїми лайфхаками та новинами.

В результаті ви зможете розширити своє коло спілкування, до вас додаватимуться нові друзі, надходитимуть пропозиції зустрітися, випити кави або взяти участь у заходах.