5 человек погибли в результате ДТП в Крыму

В аннексированном Крыму на автодороге Красноперекопск – Симферополь столкнулись рейсовый автобус Setra и легковой автомобиль ВАЗ 2110. Погибли пять человек.
Об этом сообщает издание Новости Крыма в понедельник, 24 сентября.
– По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал, – говорится в сообщении.
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На месте ДТП работают спасатели, которые проводят деблокацию погибших из легковушки. Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники.
В сообщении не отмечено, гражданами какой страны были погибшие.
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