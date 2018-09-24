“Немного выпила”: в Киеве пьяная женщина на Lanos влетела в церковь

В Киеве на улице Теодора Драйзера в воскресенье, 23 сентября, вечером выпившая женщина за рулем Daewoo Lanos устроила серьезное ДТП и врезалась в здание церкви.

Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя Dacia Logan, он ехал в сторону улицы Оноре де Бальзака, перед ним двигался ВАЗ 2106, который на подъезде к перекрестку резко пошел направо. В тот же миг в Dacia лоб в лоб влетел Lanos с выключенными фарами.

От мощного удара Dacia вылетела на противоположную сторону дороги, а Lanos поехал дальше и, проехав около 200 метров, остановился только в здании церкви Иисуса Христа.

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Как выяснилось, за рулем авто-нарушителя находилась женщина, которая имела внешние признаки алкогольного опьянения. Впоследствии она призналась, что “немного выпила”.

Напомним, на днях в Киеве пьяный водитель на Daewoo разбил в ДТП 4 автомобиля.