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5 осіб загинули в результаті ДТП в Криму

В анексованому Криму на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь зіткнулися рейсовий автобус Setra і легковий автомобіль ВАЗ 2110. Загинули п’ять осіб.

Про це повідомляє видання Новини Криму в понеділок, 24 вересня.

– За попередньою інформацією, в аварії загинули п’ятеро людей, всі пасажири ВАЗу. В автобусі їхали 13 осіб, ніхто з них не постраждав, – йдеться в повідомленні.

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На місці ДТП працюють рятувальники, які проводять деблокацію загиблих з легковика. Всього в ліквідації наслідків аварії задіяні 13 осіб і п’ять одиниць техніки.

У повідомленні не зазначено, громадянами якої країни були загиблі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківському шосе у Києві з вини дуже п’яного водія Daewoo сталася масштабна ДТП з постраждалими.

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